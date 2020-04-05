Врач-педиатр рассказала о «вертикальном» способе передачи коронавируса

Москва, 5 апреля. Коронавирсуная инфекция может передаваться ребенку в утробе матери. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии РУДН Елена Дегтярева.

«Ранее считалось, что существует только «горизонтальная передача» — капельным или контактным путем. Выяснилось, что есть и «вертикальная передача» — от матери к плоду», — пояснила она.

Дегтярева также добавила, что в большинстве случаев у инфицированных новорожденных фиксируются легкие клинические проявления коронавируса. При этом в некоторых случаях болезнь проходит бессимптомно.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 63 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 5267 случаев заражения коронавирусом. Более 330 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска дальнейшего распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.