Москва, 5 апреля. Энтомолог, специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова рассказала, переносят ли коронавирусную инфекцию комары.

По ее словам, насекомые переносят множество заболеваний, в том числе малярию, желтую лихорадку и лихорадку денге.

«Но данных о том, что коронавирус переносится комарами, нет. То же самое можно отнести, например, и к мухам», — цитирует Ura.ru слова Ловцовой.

Как заметил энтомолог и специалист по ДНК Константин Китаев, китайские ученые провели исследование для того, чтобы выяснить, переносят ли комары коронавирус. Результат был отрицательным.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Известный детский врач Евгений Комаровский ранее рассказал, что заразиться коронавирусом от человека, у которого симптомы заболевания слабо выражены, можно при очень тесном контакте.

С точки зрения некоторых политологов, коронавирус является разработкой США. По словам бывшего эксперта ООН по бактериологическому оружию Игоря Никулина, вирус был создан в Штатах в 2015 году армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.