МВД объяснило, как применять новый закон об ответственности за нарушения при карантине

Москва, 5 апреля. МВД России распространяет среди своих сотрудников новые методические рекомендации по применению положений Уголовного кодекса и КоАП РФ, введенных Государственной думой 31 марта 2020 года. Документ очень подробно обрисовывает признаки нарушений, за которые могут наказать представителей отрасли HoReCa и средств массовой информации.

Согласно разъяснениям министерства, протоколы по делам об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических норм могут фиксировать и составлять должностные лица Роспотребнадзора и МВД, участковые уполномоченные и сотрудники полиции общественной безопасности.

Полицейским предлагается возбуждать дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических предписаний и ограничений. Штраф физическим лицам может составить до 300 тысяч рублей, а юридическим — до 1 миллиона. Предлагается проверять факты эпидемиологических нарушений санитарных норм на наличие преступления по ст. 236 УК РФ, если это повлекло отравление, заболевание или смерть людей. Здесь наказание может достигать семи лет лишения свободы.

За распространение фейковых новостей полицейские уполномочены возбуждать административные дела со штрафами до 10 млн руб. в отношении юридических лиц. Если не было публичного распространения придуманных новостей, полицейские составлять протокол не станут.

За нарушение правил поведения в режиме карантина гражданина привлекут к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ со штрафом в 50 тыс. рублей, а юридических лиц могут наказать штрафом до 1 миллиона рублей. Настали сложные времена для баров и клубов, работающих на карантине с черного входа.

МВД уполномочивает полицейских выявлять преступления — распространение ложных новостей, повлекших вред здоровью людей. Сообщения о таких преступлениях будет рассматривать Следственный комитет.

Введение в оборот методических рекомендаций предотвратит неразбериху и излишне жесткую реакцию полиции на карантинные нарушения, с одной стороны, и сориентирует предпринимателей в границах, где ответственность не наступает, — с другой.