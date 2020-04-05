Кабмин определит список системообразующих предприятий 10 апреля

Москва, 5 апреля. Список системообразующих предприятий будет утвержден правительством РФ 10 апреля. Об этом рассказали в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

На данный момент список «в оперативном режиме» дорабатывается и дополняется.

«Финальный список системообразующих предприятий будет утвержден 10 апреля на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики», — пояснили в секретариате.

Известно, что перечень формируется исходя из предложений профильных министерств, данных об обороте предприятий и количестве сотрудников. Кроме того, в его разработке принимают участие региональные власти.

Напомним, в четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца в целях борьбы с коронавирусом. В ходе телеобращения к гражданам страны национальный лидер отметил, что в этот период продолжат работу продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, а также службы жизнеобеспечения, предприятия с непрерывным производством и органы власти, передают «Известия».

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Несмотря на усилия властей КНР, заболевание быстро распространилось за пределы страны, поразив большинство государств мира. Сейчас наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в США, Италии и Испании.