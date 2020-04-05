Стрелявшего по полицейским мужчину задержали в Тульской области

Тула, 5 апреля. В Тульской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. О ЧП сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Инцидент произошел минувшей ночью в Веневском районе области. Стрелявшего задержали сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по региону.

Ранее стало известно о массовом убийстве под Рязанью, где мужчина расстрелял пять человек, которые побеспокоили его громкими разговорами под окнами. Сначала он сделал компании замечание, но когда слова не подействовали, стрелок взял охотничье ружье и открыл огонь по своим оппонентам. От огнестрельных ранений четыре мужчины и одна женщина погибли на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело, уточняет «Газета.ру».