Ползающая по улицам Плаксина превратила шикарный дом в США в настоящую помойку

Лос-Анджелес, 5 апреля. Сбежавшая в США дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина умудрилась превратить свое жилище в настоящую помойку.

Шикарные апартаменты с бассейном, которые ей приобрела мать, расположены в одном из престижных районов Лос-Анджелеса рядом с океаном. По данным издания Starhit, в доме творится не просто творческий беспорядок, а настоящий хаос: всюду разбросаны вещи. Плаксину это совсем не заботит, она занимается тем, что ссорится с отцом.

Соседи Плаксиной подозревают, что Татьяна употребляет запрещенные вещества, иного объяснения ее странному поведению у них нет. Один раз они даже сняли на видео, как Плаксина вместо того, чтобы нормально войти в дом, перелезает через металлический забор, а потом ползет на четвереньках в дом.

Кроме того, ее замечали в местах, где продают наркотики. Правда, сообщения о наркозависимости Плаксиной пока все-таки больше попадают в разряд слухов. Никто это официально не подтверждал.

Сама Успенская накануне призналась, что пережила очень сильный нервный срыв и теперь вынуждена лечиться — делать уколы для восстановления. Но состояние все равно пока не стабилизировалось. О муже и дочери она даже не хочет слышать, оба ее не волнуют. Королева шансона подчеркнула, что простит дочь только, если она будет лечиться.