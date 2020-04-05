Доктор Комаровский объяснил, как передается коронавирус при отсутствии симптомов

Москва, 5 апреля. Заразиться коронавирусом от человека, у которого симптомы заболевания слабо выражены, можно при очень тесном контакте. Об этом в новом выпуске на YouTube рассказал известный детский врач Евгений Комаровский.

Он заметил, что есть прямая связь между интенсивностью симптомов и тем, насколько активно носитель вируса распространяет его. По словам Евгения Комаровского, если у заболевшего есть кашель и чихание, то он заражает окружающих достаточно активно.

В случае отсутствия симптомов человек может заразить другого при тесном контакте. Доктор Комаровский пояснил, что тесный контакт — это, к примеру, поцелуи с близким человеком.

«Совместная трапеза, когда из одной ложки вы там что-то едите, общая зубная щетка. В конце концов если вы длительно находитесь в невентилируемом помещении с человеком, который близко возле вас, то концентрация вируса в воздухе, который вы выдыхаете, может достичь того уровня, когда вызовет заражение», — рассказал Комаровский.

При отсутствии симптомов заболевания вероятность заразить кого-то низкая, однако она есть, резюмировал врач.

Евгений Комаровский ранее рассказал, поможет ли средство для мытья посуды очистить руки. По его словам, средства для мытья посуды — неплохая альтернатива мылу для дезинфекции рук.

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