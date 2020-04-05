Ученые разработали замедляющий заражение коронавирусом препарат

Москва, 5 апреля. Исследователи из Ягеллонского университета в Кракове разработали препарат, который замедляет заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Польские ученые работали над созданием вещества в сотрудничестве с коллегами из Гданьского университета, Силезского центра сердечных заболеваний и китайскими специалистами.

В разработанном препарате содержится хитозан, который связывается с белком и блокирует контакт вируса с клеточным рецептором. Таким образом, вещество предотвращает проникновение коронавируса в организм и замедляет заражение COVID-19, передает радио Sputnik.

«Испытания проводились в том числе с использованием продвинутой системы, моделирующей полностью дифференцированный эпителий дыхательной системы человека», — говорится в сообщении пресс-службы университета.

По предварительным данным, вещество не обладает токсичным эффектом и не сказывается на работе легких. Тем не менее пока препарат не получил разрешение для применения на людях.

«Результаты являются многообещающим первым шагом на пути к приготовлению препарата», — пояснили в университете.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а очаг распространения заболевания переместился в Европу и США.