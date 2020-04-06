Карантинная закупка. Василеостровский район Петербурга. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей в связи с напряженной ситуацией в стране, запускает новый цикл передач «Карантинная закупка».

Ежедневно наши корреспонденты проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня съемочная группа Федерального агентства новостей побывала на территории Василеостровского района Северной столицы.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН.