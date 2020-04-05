Сбербанк назвал условия предоставления кредитных каникул во время коронавируса

Москва, 5 апреля. Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул для россиян, чьи доходы снизились из-за коронавируса.

Согласно действующему законодательству, кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, верхняя планка которых не превышает 1,5 млн рублей (в случае ипотеки), 600 тыс. рублей (по автокредитам), 250 тыс. рублей (по потребительским кредитам для физлиц), 100 тыс. рублей (по кредитным картам для физлиц).

В банке уточнили, что индивидуальные предприниматели могут попросить об отсрочке платежей по потребительским кредитам, если он не превышает 300 тыс. рублей.

При этом клиентам советуют обращаться за кредитными каникулами только в случае, если они уверены в снижении своих официальных доходов. В пресс-службе напомнили и о собственных программах банка по реструктуризации долгов. Ее можно обсудить в зависимости от каждой конкретной ситуации.

Представители кредитной организации обратили внимание, что сейчас многие клиенты обращаются для предоставления льготного периода, но при этом никак не могут подтвердить ухудшение своего финансового положения. В итоге только каждая десятая заявка на реструктуризацию сопровождается официальным документом.

Напомним, закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Под его действие попадают россияне, доходы которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.