Сирия, 5 апреля. Курдский боевик подорвался на мине у города Айн-Исса на севере Ракки. Союзники Турции открыли огонь по гражданскому автомобилю в районе Тель-Абьяда. Очередной американский конвой прибыл в САР из Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по восстановлению района Аль-Хамдания на юго-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве проасадовского бойца на юго-востоке Дейр-эз-Зора; обвиняется в похищении двух курдских боевиков на юго-востоке Хасаки.

Курдские вооруженные бандформирования: понесли потери в результате взрыва вблизи города Айн-Исса в северной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: заявило о нейтрализации двух курдских боевиков в зоне операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо; открыли огонь по гражданскому автомобилю в районе Тель-Абьяда на севере Ракки.

Соединенные Штаты: перебросили в Сирию еще один военный конвой из Ирака.

Провинция Алеппо

Министерство национальной обороны Турции сообщило об итогах спецоперации, проведенной на севере региона. Согласно представленным данным, турецкие военные нейтрализовали двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) в зоне операции «Щит Евфрата». Более подробной информации о случившемся пока не поступало.

Тем временем сирийские власти приступили к восстановительным работам в районе Аль-Хамдания на юго-западе Алеппо. Во время боевых действий он находился на линии фронта и сильно пострадал в результате обстрелов террористов. Напомним, столкновения на данном направлении наблюдались в феврале. В результате вооруженного противостояния административный центр провинции и его окрестности полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) впервые с 2012 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh) сообщает об убийстве одного из бойцов проправительственных формирований. Он был найден мертвым в деревне Ас-Сувейя, южном пригороде Абу-Кемаля, поблизости от штаб-квартиры союзников Сирийской арабской армии (САА). Достоверной информации о том, члены какой из антиправительственных бандгрупп стоят за вылазкой, пока не поступало. Тем не менее местные активисты полагают, что убийство было совершено террористами подпольных групп «Исламского государства», координирующими свои действия с силами возглавляемой США международной коалиции из района Ат-Танфа.

Напомним, свидетельства сотрудничества США и террористов публиковались не один раз. В частности, один из взятых в плен в Эс-Сувейде боевиков ИГ1 признался в том, что проходил обучение на базе США.

Провинция Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что члены формирований, действующих при поддержке Турции, открыли огонь по автомобилю одного из мирных жителей, который следовал в сторону деревни Абдокой из поселения Кобралик в северной части провинции. В результате обстрела протурецких боевиков находившийся за рулем сириец был ранен. На данный момент никакой информации о местонахождении пострадавшего не поступало — он был похищен. О причинах, по которым союзники Турции открыли огонь, также ничего неизвестно.

Между тем информагентство Al Nour передает, что неподалеку от города Айн-Исса прогремел взрыв, жертвой которого стал один из курдских боевиков. Предполагается, что мина могла быть установлена членами радикальных курдских бандгрупп во время отступления из приграничных с Турцией районов по условиям меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ от 22 октября.

Провинция Хасака

Поступила информация о похищении двух братьев, состоявших в рядах «Демократических сил Сирии»**** (SDF), в южной части провинции. Неизвестные взяли в плен курдских боевиков в районе деревни Аль-Фадгами неподалеку от границы с Ираком. Один из пропавших был найден мертвым. Предполагается, что за организацией похищения стоят террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Однако связанные с группировкой медиаресурсы пока не заявляли о причастности боевиков ИГ к случившемуся.

Между тем агентство новостей Al Nour сообщает о переброске очередного американского военного конвоя из Ирака в Сирию. Техника и материально-техническое обеспечение США проследовали в направлении базы, расположенной на окраине города Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.