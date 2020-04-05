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Сирия новости 5 апреля 12.30: очередной конвой США прибыл в САР, союзники Турции обстреляли гражданский автомобиль в Ракке

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Конвой США

Сирия, 5 апреля. Курдский боевик подорвался на мине у города Айн-Исса на севере Ракки. Союзники Турции открыли огонь по гражданскому автомобилю в районе Тель-Абьяда. Очередной американский конвой прибыл в САР из Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по восстановлению района Аль-Хамдания на юго-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве проасадовского бойца на юго-востоке Дейр-эз-Зора; обвиняется в похищении двух курдских боевиков на юго-востоке Хасаки.

Курдские вооруженные бандформирования: понесли потери в результате взрыва вблизи города Айн-Исса в северной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: заявило о нейтрализации двух курдских боевиков в зоне операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо; открыли огонь по гражданскому автомобилю в районе Тель-Абьяда на севере Ракки.

Соединенные Штаты: перебросили в Сирию еще один военный конвой из Ирака.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Министерство национальной обороны Турции сообщило об итогах спецоперации, проведенной на севере региона. Согласно представленным данным, турецкие военные нейтрализовали двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) в зоне операции «Щит Евфрата». Более подробной информации о случившемся пока не поступало.

Тем временем сирийские власти приступили к восстановительным работам в районе Аль-Хамдания на юго-западе Алеппо. Во время боевых действий он находился на линии фронта и сильно пострадал в результате обстрелов террористов. Напомним, столкновения на данном направлении наблюдались в феврале. В результате вооруженного противостояния административный центр провинции и его окрестности полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) впервые с 2012 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дерйр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh) сообщает об убийстве одного из бойцов проправительственных формирований. Он был найден мертвым в деревне Ас-Сувейя, южном пригороде Абу-Кемаля, поблизости от штаб-квартиры союзников Сирийской арабской армии (САА). Достоверной информации о том, члены какой из антиправительственных бандгрупп стоят за вылазкой, пока не поступало. Тем не менее местные активисты полагают, что убийство было совершено террористами подпольных групп «Исламского государства», координирующими свои действия с силами возглавляемой США международной коалиции из района Ат-Танфа.

Напомним, свидетельства сотрудничества США и террористов публиковались не один раз. В частности, один из взятых в плен в Эс-Сувейде боевиков ИГ1 признался в том, что проходил обучение на базе США.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что члены формирований, действующих при поддержке Турции, открыли огонь по автомобилю одного из мирных жителей, который следовал в сторону деревни Абдокой из поселения Кобралик в северной части провинции. В результате обстрела протурецких боевиков находившийся за рулем сириец был ранен. На данный момент никакой информации о местонахождении пострадавшего не поступало — он был похищен. О причинах, по которым союзники Турции открыли огонь, также ничего неизвестно.

Между тем информагентство Al Nour передает, что неподалеку от города Айн-Исса прогремел взрыв, жертвой которого стал один из курдских боевиков. Предполагается, что мина могла быть установлена членами радикальных курдских бандгрупп во время отступления из приграничных с Турцией районов по условиям меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ от 22 октября.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Поступила информация о похищении двух братьев, состоявших в рядах «Демократических сил Сирии»**** (SDF), в южной части провинции. Неизвестные взяли в плен курдских боевиков в районе деревни Аль-Фадгами неподалеку от границы с Ираком. Один из пропавших был найден мертвым. Предполагается, что за организацией похищения стоят террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Однако связанные с группировкой медиаресурсы пока не заявляли о причастности боевиков ИГ к случившемуся.

Между тем агентство новостей Al Nour сообщает о переброске очередного американского военного конвоя из Ирака в Сирию. Техника и материально-техническое обеспечение США проследовали в направлении базы, расположенной на окраине города Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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