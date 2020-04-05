Любовь Успенская после скандала с дочерью стала жить с племянником

Москва, 5 апреля. Российская исполнительница шансона Любовь Успенская недолго жила в одиночестве после скандальной размолвки с дочерью. Дни в карантине исполнительница коротает вместе с племянником Роланом, ранее неизвестным широкой публике.

Успенская заботится о своем племяннике, кормит его домашней едой. Кроме того, из-за карантина певица вызвалась сама постричь родственника.

«Когда сегодня моему племяннику понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера — и все быстро и красиво сделала. Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской», — написала артистка в Instagram.

Однако подписчики считают, что на самом деле Ролан не приходится Успенской племянником. По их мнению, певица «спуталась» с руководителем своего же фан-клуба.

«Пригрела эту зубастую змейку у себя на груди, что против дочери настроил! Зачем она его в дом притащила, никто не в курсе. Типа он ее веселит, как ручная обезьянка! Но он болен, и это видно», — предположили поклонники в Сети.

Напомним, Любовь Успенская поссорилась со своей дочерью Татьяной. Девушка обвинила мать в непонимании, приняв участие в выпуске шоу «Пусть говорят». Исполнительница в ответ заявила, что авторы программы разрушают ее жизнь, передавала «Культуромания».