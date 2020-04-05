Любовь Успенская после скандала с дочерью стала жить с племянником

Москва, 5 апреля. Российская исполнительница шансона Любовь Успенская недолго жила в одиночестве после скандальной размолвки с дочерью. Дни в карантине исполнительница коротает вместе с племянником Роланом, ранее неизвестным широкой публике.
Успенская заботится о своем племяннике, кормит его домашней едой. Кроме того, из-за карантина певица вызвалась сама постричь родственника.
«Когда сегодня моему племяннику понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера — и все быстро и красиво сделала. Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской», — написала артистка в Instagram.
Однако подписчики считают, что на самом деле Ролан не приходится Успенской племянником. По их мнению, певица «спуталась» с руководителем своего же фан-клуба.
С карантином у меня в доме строго! Никого не впускаю и никого не выпускаю???? И когда сегодня моему племяннику @912rolan, понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала ☝???? Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тёти Успенской ???????? Такое, между прочем, не каждому дано;) Тем более опыт стрижек у меня уже был, натренировалась на @pacha_tati ☝???? Одно могу сказать точно! С такой как я, не пропадёшь ???? ⠀ #успенская #style #quarantine #стилист #парикмахер #стрижка #love #надому
«Пригрела эту зубастую змейку у себя на груди, что против дочери настроил! Зачем она его в дом притащила, никто не в курсе. Типа он ее веселит, как ручная обезьянка! Но он болен, и это видно», — предположили поклонники в Сети.
Напомним, Любовь Успенская поссорилась со своей дочерью Татьяной. Девушка обвинила мать в непонимании, приняв участие в выпуске шоу «Пусть говорят». Исполнительница в ответ заявила, что авторы программы разрушают ее жизнь, передавала «Культуромания».