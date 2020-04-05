Доктор Комаровский рассказал об эффективности средств для мытья посуды для дезинфекции рук

Москва, 5 апреля. Детский врач, телеведущий и автор книг о здоровье Евгений Комаровский на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 рассказал, поможет ли средство для мытья посуды очистить руки.

Комаровский записал новое видео и опубликовал его на своем YouTube-канале. В новом выпуске врач ответил на вопросы о коронавирусе. У телеведущего поинтересовались, поможет очистить руки или нет использование вместо мыла средства для мытья посуды.

«Вы знаете, однозначно поможет. Более того, это очень эффективно. Особенно если вы куда-то едете и хотите взять с собой мыло, я бы даже рекомендовал вам взять с собой в небольшом тюбике средство для мытья посуды. Просто расход меньше. Это очень удобная штука», — сказал доктор Комаровский.

По его словам, туристический опыт показывает, что использование вместо мыла средства для мытья посуды достаточно эффективно. Это очень подходит для грубых мужских рук. Но женщинам в случае использования средства для мытья посуды нужно активно увлажнять кожу.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Наибольшее число заболевших в настоящее время зарегистрировано в США, Италии, Франции, Испании, Германии. Сейчас ученые ищут эффективное средство для борьбы с заболеванием.

Ученые из университета Гонконга выяснили, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов. Специалисты решили провести эксперимент на сирийских золотистых хомяках, их белок ACE2 схож с человеческим.