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Бредихин спрогнозировал создание «Георуссии» на обломках ЕС после пандемии коронавируса

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Бредихин спрогнозировал создание «Георуссии» на обломках ЕС после пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 стала еще одним тематическим полем, на котором Запад развернул информационную войну против России: пытаясь обвинить руководителей нашего государства в некомпетентности, американские агенты влияния по всему миру пытаются подорвать авторитет российских властей как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявления российского посольства в Австрии, обратившего внимание на участившиеся появления в европейских средствах массовой информации так называемых фейк-ньюс о ситуации с эпидемией коронавируса в РФ. Их распространения не чураются даже высшие дипломатические чины: так, глава австрийского МИД Александер Шалленберг в одной из публикаций рассказывал, что искаженная ситуация о пандемии якобы поступает преимущественно из нашей страны, а также из Китая.

«В настоящий момент мы видим очень активную позицию ряда европейских СМИ, заключающуюся либо в замалчивании роли России во всемирной борьбе с коронавирусом (гуманитарная помощь США, Италии и Сербии), либо в выставлении ее в роли чуть ли не самого главного источника этой болезни», — рассказал политолог.

Все это — новый этап глобального информационного противостояния коллективного Запада с нашей страной, убежден Бредихин. Эксперт не исключает, что за этим могут последовать чудовищные по своей глупости обвинения Российской Федерации в том, что именно в ее секретных лабораториях якобы был разработан штамм заболевания, охватившего теперь всю планету.

Бредихин спрогнозировал создание «Георуссии» на обломках ЕС после пандемии коронавируса

По словам собеседника ФАН, подобное уже происходило после того, как Россия пришла на помощь Сирии: тогда Запад обвинял РФ в усилении миграционного потока из этой страны в Европу, хотя всем было понятно, что это произошло из-за нестабильной политической ситуации в САР, спровоцированной как раз действиями США и их сателлитов.

«Конечно, им было бы выгодно представить Россию в еще более темных тонах, — убежден Бредихин. — И в этом они играют на опережение: всем уже понятно, что после пандемии произойдет переформатирование международных отношений и формирование новых наднациональных союзов. Например, в Италии уже активно сворачивают флаги Евросоюза, убирая их как с частных домов, так и с официальных учреждений. Это может свидетельствовать о грядущем завершении интеграционных процессов с ЕС, который в условиях эпидемии показал себя не с лучшей стороны».

Политолог предположил, что впоследствии на обломках Евросоюза вполне может возникнуть наднациональный союз с условным названием «Георуссия», где главными игроками будут такие страны, как Германия, Италия, Россия, Австрия и Белоруссия. Как раз для воспрепятствования подобному развитию событий Запад и занимается своей информационной войной против нашей страны.

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