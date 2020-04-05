Бредихин спрогнозировал создание «Георуссии» на обломках ЕС после пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 стала еще одним тематическим полем, на котором Запад развернул информационную войну против России: пытаясь обвинить руководителей нашего государства в некомпетентности, американские агенты влияния по всему миру пытаются подорвать авторитет российских властей как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявления российского посольства в Австрии, обратившего внимание на участившиеся появления в европейских средствах массовой информации так называемых фейк-ньюс о ситуации с эпидемией коронавируса в РФ. Их распространения не чураются даже высшие дипломатические чины: так, глава австрийского МИД Александер Шалленберг в одной из публикаций рассказывал, что искаженная ситуация о пандемии якобы поступает преимущественно из нашей страны, а также из Китая.

«В настоящий момент мы видим очень активную позицию ряда европейских СМИ, заключающуюся либо в замалчивании роли России во всемирной борьбе с коронавирусом (гуманитарная помощь США, Италии и Сербии), либо в выставлении ее в роли чуть ли не самого главного источника этой болезни», — рассказал политолог.

Все это — новый этап глобального информационного противостояния коллективного Запада с нашей страной, убежден Бредихин. Эксперт не исключает, что за этим могут последовать чудовищные по своей глупости обвинения Российской Федерации в том, что именно в ее секретных лабораториях якобы был разработан штамм заболевания, охватившего теперь всю планету.

По словам собеседника ФАН, подобное уже происходило после того, как Россия пришла на помощь Сирии: тогда Запад обвинял РФ в усилении миграционного потока из этой страны в Европу, хотя всем было понятно, что это произошло из-за нестабильной политической ситуации в САР, спровоцированной как раз действиями США и их сателлитов.

«Конечно, им было бы выгодно представить Россию в еще более темных тонах, — убежден Бредихин. — И в этом они играют на опережение: всем уже понятно, что после пандемии произойдет переформатирование международных отношений и формирование новых наднациональных союзов. Например, в Италии уже активно сворачивают флаги Евросоюза, убирая их как с частных домов, так и с официальных учреждений. Это может свидетельствовать о грядущем завершении интеграционных процессов с ЕС, который в условиях эпидемии показал себя не с лучшей стороны».

Политолог предположил, что впоследствии на обломках Евросоюза вполне может возникнуть наднациональный союз с условным названием «Георуссия», где главными игроками будут такие страны, как Германия, Италия, Россия, Австрия и Белоруссия. Как раз для воспрепятствования подобному развитию событий Запад и занимается своей информационной войной против нашей страны.