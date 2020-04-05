Шаповалов: Вывод армии США из Ирака — лишь манипуляция общественным мнением

Американская коалиция решила свернуть еще одну военную базу в Ираке, передав ее местному правительству. Речь идет о базе «Аль-Хаббания», расположенной в провинции Анбар на западе Ирака.

О том, почему американцы решили передать Ираку базу, и собираются ли США на самом деле полностью отказаться от военного присутствия в ближневосточном государстве — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Передача военной базы

Коалиция в последние дни свернула ряд военных баз и частей на территории Ирака, передав их в распоряжение хозяев. Военная база является четвертой, которую Ирак получил от международных коалиционных сил после их вывода с «Аль-Каим» на западе страны, а также с «Аль-Кайяра» и К1 на севере. По последним данным, на территории Ирака предположительно расквартированы пять тысяч американских военнослужащих.

Участники операции коалиции «Непоколебимая решимость» накануне, 4 апреля на территории «Аль-Хаббании» провели церемонию с участием сил безопасности Ирака по передаче базы.

По информации иракских СМИ, американские военные покинут базу в грядущий понедельник. Кроме того, в ближайшее время начнется дислокация сухопутных сил и ВВС. В правоохранительных органах Ирака журналистам подтвердили эти данные, отметил, что американские военнослужащие, покинув базу «Аль-Хаббания» будут расквартированы на базе «Айн аль-Асад».

Вместе с базой иракскому правительству передано оборудование на общую сумму в 3.5 млн долларов, с нее выведено 500 человек личного состава.

С 2015 года «Аль-Хаббания» использовалась для подготовки и обучения личного состава иракских силовых структур. Помимо американских морпехов, на базе находились испанские, итальянские и канадские специалисты. С этой базы координировались операции по освобождению Эр-Рамади и Фаллуджи от террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1) в 2016 году.

Выдворение из Ирака

Ситуация на Ближнем Востоке стала напряженной в начале января текущего года, когда беспилотник США атаковал колонну в аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Кассем Сулеймани. Вскоре стало известно, что убийство иранского высокопоставленного военного санкционировал лично президент США Дональд Трамп.

5 января, спустя пару дне после убийства Сулеймани, иракский парламент принял резолюцию, требующую от правительства прекратить присутствие иностранных сил в Ираке. Принятие решение сопровождалось массовыми митингами в Ираке, участники которых требовали выдворить американцев с территории государства.

Американские наемники

Не стоит забывать и о теневом присутствии США на Ближнем Востоке. Основным его составляющим является американская ЧВК Blackwater. Компания, созданная бывшим офицером отряда SEAL («Морские Котики») Эриком Принсом, активно действовала во время американской оккупации Ирака и отметилась многочисленными военными преступлениями против мирного населения. Наиболее кровавый из них - инцидент в Багдаде 2007 года, когда американские наемники расстреляли иракцев. В результате обстрела погибли 17 и пострадали 20 иракских мирных жителей.

В минувшем году источники арабского издания Al Akhbar сообщали, что бойцы американской ЧВК Blackwater ведут подготовку оставшихся джихадистов ИГ на базе «Айн Аль-Асад» на западе Ирака.

Иракское правительство не раз пыталось привлечь виновных в преступлениях наемников американской компании, но почти всегда безуспешно. Таким же бесчеловечным способом бойцы ЧВК Blackwater действовали и во многих других государствах — не только на Ближнем Востоке, но также на Украине, в Сомали, Афганистане, Косово, Йемене.

Нобелевская премия Обамы

Политолог, директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил в разговоре с корреспондентом ФАН, что это не первый вывод войск США из Ирака.

«Конечно, американцы никогда не уходят просто так. Нужно обратить внимание на то, что вывод из Ирака происходит не в первый раз. В свое время США заявили, что вывели войска из Ирака и, как известно, Барак Обама (экс-глава США — прим. ФАН) получил за это Нобелевскую премию мира. Но потом выяснилось, что войска не были выведены в полной мере — была выведена только часть войск, часть — осталась. Некоторые были заменены. Потом численность американских войск была увеличена. То есть, происходила обычная для Соединенных Штатов манипуляция общественным мнением», — заявил политолог.

Вынужденный исход

Эксперт отметил, что США вынуждены бежать из страны после убийства Сулеймани.

«Часть американских войск в настоящее время действительно выводится из Ирака, но причина в том, что убийство США иранского генерала Сулеймани стало фактором существенно изменившим ситуацию в Ираке, и на Ближнем и Среднем Востоке в целом. Это была серьезная геополитическая ошибка. Теперь Соединенные Штаты под ударами местных повстанцев вынуждены выводить свои войска из Ирака, по сути бежать из этой страны», — добавил Шаповалов.

Теневое присутствие

Однако не стоит ждать, что американцы полностью откажутся от присутствия в Ираке. У Вашингтона, всегда есть рычаги для сохранения влияния в той или иной стране. Не стоит забывать и про вышеупомянутое теневое присутствие.

«Рассчитывать, что США полностью покинут страну не стоит. Они будут пытаться сохранять свое присутствие на территории Ирака. Как минимум в их распоряжении находится автономный Иракский Курдистан. Будет серьезная попытка сохранить контроль над нефтяными месторождениями. Даже полный вывод американский войска из Ирака не означает, что отсюда уйдут американские ЧВК. Они останутся и будут выполнять команды Вашингтона, но уже не официально, а как частные структуры», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.