Фанаты сериала «Сваты» опубликовали фото кумиров в молодости

Москва, 5 апреля. Снимки актеров из популярного сериала «Сваты» в молодости опубликованы в Сети. Фотографии артистов выложили поклонники на фанатской страничке в Instagram, посвященной киноленте.

На кадрах изображены актеры, сыгравшие главных героев сериала: Ивана, Валюху, Ольгу, Сан Саныча, Юрия и Митяя.

Пользователи соцсети удивились, насколько некоторые артисты изменились. Больше всего поклонников поразила Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи.

«Я обожаю этот сериал. Я, если честно, не узнала Татьяну Кравченко!», «Артемьева — красавица! Выглядит так же, как в молодости!», «Валюха шикарнючая! Красотка натуральная!» — написали фанаты в комментариях.

Напомним, процесс съемок очередного, седьмого, сезона «Сватов» прерывался и откладывался несколько раз из-за разнообразных проблем. Вначале картину запретили снимать на Украине, к тому же дом, в котором проходили съемки предыдущих эпизодов, сгорел. В связи с этим кинопроизводство было перенесено в Белоруссию.

Вскоре стало известно о том, что от продолжения участия в проекте отказалась Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву. Эту информацию, в частности, подтвердил актер Федор Добронравов, передавало Федеральное агентство новостей. Сейчас съемки приостановлены из-за коронавируса.