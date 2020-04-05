В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 5 апреля. В Москве за минувшие сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в столице достигло 3893. По данным московских властей, 29 пациента скончались, 194 человека выздоровели.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что Москва входит в группу риска заражения COVID-19, именно из-за этого в городе были введены жесткие карантинные меры. В частности, режим самоизоляции распространяется на все возрастные группы населения, а не только на пожилых людей. Покидать жилища можно только в исключительных случаях. Нарушителей будут штрафовать, а тем, кто не соблюдает карантин и подвергает опасности других людей, грозит ответственность вплоть до уголовной.

Накануне стало известно, что для техническая инфраструктура Москвы готова к запуску «умной» системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Данная система заработает только после подписания соответствующего нормативного акта. После запуска москвичи должны будут получать специальный код для подтверждения своих перемещений по городу.