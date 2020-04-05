В Сети отреагировали на скандальное видео с ползающей по улицам США дочерью Успенской

Москва, 5 апреля. Дочь российской исполнительницы и королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина попала в очередной скандал, попав в объективы фотокамер во время попытки попасть домой. Кадры, на которых девушка перелезает через забор и ползает на четвереньках по улицам в США, показали в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Дочь Успенской уже несколько месяцев живет в Штатах с отцом в доме с бассейном в престижном районе Лос-Анджелеса. Его приобрела звездная мать для дочери. Плаксину нередко видят в магазинах с запрещенными в России наркотическими веществами. Пользователи Сети считают, что и на этот раз девушка находилась в неадекватном состоянии из-за наркотиков.

Плаксина сейчас находится дома на карантине. Она постоянно скандалит с отцом и уборщицами. Фолловеры подчеркивают, что в комнате дочери Успенской царит беспорядок, а также разбросано нижнее белье.

«Любови Успенской можно только очень посочувствовать. Это большая беда — такая свободолюбивая дочь. Чего ей не хватало в жизни? Ни в чем не нуждалась. Но ни учиться, ни работать у нее желания не было», — пишут пользователи Сети. «Таня все время занимается «поиском себя». От безделья и роскоши стала наркоманкой. А какая мать будет спокойной, если ее дочь наркоманка», — говорится в сообщении. «В глухую деревню ее, чтобы рубила дрова ,топила печь, на коромысле носила воду, стирала белье да все своими ручками. Тогда узнает, за что надо бороться под солнцем», — посоветовали в другом комментарии.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская нашла себе отдушину после скандала, связанного с дочерью Татьяной. Артистка сейчас занимается активным продвижением 28-летнего певца из Грузии Левана Кбилашвили.