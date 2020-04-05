Японский профессор назвал простой способ, как быстро избавиться от боли в пояснице

Москва, 5 апреля. Простые гимнастические упражнения помогут быстро избавиться от боли в пояснице. Об этом заявил профессор Токийского университета Ко Мацудайра.

По словам ученого, поясничный участок чаще всего страдает от всевозможных нагрузок. Когда человек сутулится, нагрузка почти в 200 килограмм ложится на межпозвоночный диск между четвертым и пятым поясничным отделом. Также поясница может пострадать, если неправильно поднимать тяжести или горбиться во время чихания. В подобных ситуациях велик риск повредить фиброзное кольцо, которое служит амортизатором для межпозвоночного диска.

Медик пояснил, что сильные нагрузки на межпозвоночный диск могут привести к смещению или образованию грыжи межпозвоночного диска. Снизить риск появления этих тяжелых недугов поможет элементарная гимнастика.

Данные упражнения довольно просты и не требуют какой-либо серьезной спортивной подготовки. По его словам, необходимо поставить ноги шире плеч, выровнять стопы и расслабиться, после чего положить руки выше ягодиц и прогнуться назад на выдохе. В таком положении нужно зафиксироваться на три секунды и вернуться в исходную позицию.

«Для профилактики подобное упражнение стоит делать один-два раза в день, а для лечения — минимум десять», — посоветовал врач.

Он подчеркнул, что во время выполнения упражнений в пояснице могут возникнуть болезненные ощущения, которые пройдут в течение 10 секунд. Если неприятные ощущения не прошли, то нужно уменьшить угол прогиба.