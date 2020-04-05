Доктор Комаровский рассказал, что будет делать, если проснется с симптомами коронавируса

Киев, 5 апреля. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о своих действиях при обнаружении у себя симптомов коронавируса.

По его словам, в первую очередь он бы предупредил коллег, что останется дома на самоизоляции. А потом, смотря по настроению и состоянию, смотрел бы кино, читал хорошие книги, продолжал бы работать.

Что касается питания, то Комаровский отдал бы предпочтение фруктам, литрами пил жидкость. При боли в горле стал бы рассасывать обычные леденцы, а при повышении температуры выпил бы жаропонижающее.

Комаровский обратил внимание, что дома в такой ситуации важно поддерживать температуру воздуха не выше +20°C. Помимо этого, врач отметил, что в условиях самоизоляции можно и нужно заниматься любовью в случае, если у человека симптомы заболевания протекают в легкой форме. Важным условием тут, конечно, является проживание партнера человека в одной с ним квартире.

Несколькими днями ранее Комаровский объяснил, как пять простых шагов могут помочь остановить распространение коронавируса в мире. Первый — соблюдение тщательной личной гигиены, мытье рук и обработка их санитайзером. Второй — при кашле или чихании обязательно закрывать нос и рот локтем. Третье — не трогать лицо, рот, нос и глаза. Четвертый шаг — соблюдение дистанции на улице и в других местах, где есть еще люди. Она должна быть не менее 1,5 метра. Пятый — при появлении симптомов заболевания обязательно оставаться дома.