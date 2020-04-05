«Медиазона» озаботилась проблемой наркоторговли во время самоизоляции

Издание «Медиазона» выпустило статью, в которой может содержаться пропаганда наркотиков. Материал «Тысячи на метадоновых кумарах. Как карантин повлиял на наркопотребителей» неоднократно упоминает название крупной даркнет-площадки, предлагающей наркотические вещества. Аналогичные сведения ранее опубликовала «Новая газета».

Проблемы нелегального бизнеса

В условиях карантина страдает не только легальный бизнес, но и рынок психоактивных веществ, отмечает «Медиазона». Из-за закрытых парков и зон отдыха наркоторговцы лишены части площадок для «закладок», забирать которые все труднее из-за обострившегося внимания полиции и прохожих. Также издание отметило, что ворам стало труднее добывать деньги для покупки наркотиков.

Как и ряд других либеральных изданий, «Медиазона» регулярно выпускает статьи о наркоманах, призывающие к сочувствию. Согласно западным тезисам, которых придерживаются либеральные правозащитники и СМИ, необходимо воздерживаться от негативной оценки наркопотребления. В России, по мнению либералов, к наркопотребителям относятся несправедливо, «стигматизируя» употребление веществ.

Работая над материалом, журналисты «Медиазоны» связались с администраторами российской даркнет-площадки, предлагающей покупку наркотических веществ. Представители отметили, что карантин сказался как на ассортименте, так и на логистике. При описании проблем наркобизнеса в статье несколько раз упоминается название одной из даркнет-площадок.

Вне закона

В России действует запрет на пропаганду употребления наркотиков. Согласно пункту 1 статьи 46 ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах», под пропагандой наркотических средств понимаются в том числе сведения о местах приобретения наркотиков.

Таким образом, публикация «Медиазоны» может попадать под статью 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ». Согласно закону, изданию может грозить штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Новая газета» и даркнет

Ранее та же даркнет-площадка упоминалась в статье медиа «Проект» «Вся эта дурь. Исследование о том, на чем сидит Россия» от 25 июня 2019 года. Публикация возмутила общественность неприкрытой пропагандой наркопотребления — журналисты вспомнили о связи «Проекта» с зарубежными фондами, в том числе организациями Сороса, годами выступавшего за легализацию наркотиков. Прозвучали мнения, что издание работает по заказу западных миллиардеров, пытающихся ослабить Россию.

После скандала издание отцензурировало статью, скрыв название даркнет-магазина циничной формулировкой «площадка, которую нельзя называть».

Однако на основе материала «Проекта» остались статьи в других либеральных СМИ, которые не посчитали нужным скрыть опасные для общества сведения. Некоторые даже вынесли название площадки в заголовок.

В публикации «Новой газеты» отмечается, что на конкретной даркнет-площадке можно приобрести не только наркотики, но и поддельные купюры, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары». Издание подчеркивает массовость использования ресурса и его прибыльность, что также можно расценить как пропаганду и нарушение статьи 6.13 КоАП РФ.

Кроме того, имеются и другие признаки рекламы и пропаганды наркотиков. Например, издание отмечает, что в Петербурге можно приобрести большинство импортных наркотиков дешевле, чем в других городах.

Также «Новая газета» пишет о преимуществах одних веществ над другими и сообщает о «новинках». Здесь может быть нарушен пункт 2 статьи 46 ФЗ РФ, кроме того, упоминание новых доступных наркотиков также можно расценить как рекламу (статья 6.13 КоАП РФ).

В связи с недопустимостью пропаганды наркотиков редакция Федерального агентства новостей просит МВД и Роскомнадзор обратить внимание на упомянутые выше материалы «Медиазоны» и «Новой газеты». Нельзя допустить, чтобы статьи с рекомендациями по покупке наркотиков находились в прямом доступе Рунета.