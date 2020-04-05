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Убийцу пятерых человек из Рязани отправят на психиатрическую экспертизу

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Убийцу пятерых человек из Рязани отправят на психиатрическую экспертизу

Рязань, 5 апреля. Мужчину, задержанного за убийство пятерых человек в Рязанской области, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По словам представителей следствия, обследование поможет установить психологические особенности подозреваемого, а также мотивы его действий.

Напомним, что 4 апреля местный житель поселка Елатьма Рязанской области расстрелял из охотничьего ружья пятерых человек. Мужчина стоял на своем балконе во время того, как внизу находилась компания молодых людей. Задержанный сделал им замечание, потому что они шумели. Между ними завязалась словесная перепалка, в результате которой мужчина схватил ружье и расстрелял в подъезде четверых парней и девушку. Они скончались от полученных ран.

В данный момент подозреваемый доставлен к следователю.

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Источник: ТАСС
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