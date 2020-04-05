Лукаш назвала аморальными принудительные меры для соблюдения карантина на Украине

Киев, 5 апреля. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала принудительные меры в стране для соблюдения гражданами карантина бессмысленными и аморальными.

В эфире телеканала NewsOne Елена Лукаш прокомментировала ряд мер, которые были приняты командой украинского президента Владимира Зеленского для того, чтобы граждане страны соблюдали режим карантина в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Экс-министр юстиции поинтересовалась, кто будет взыскивать штрафы за нарушение карантинных мер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как вы себе представляете — задержали человека, выписали протокол, а как принудительно взыскивать? В защитном костюме придет исполнитель к нему домой, или в банк, или куда? <…> Это полнейший бред», — сказала Елена Лукаш.

Она подчеркнула, что запугивать людей нельзя, а взывать к ответственности и наказывать нарушителей — можно и нужно. Лукаш считает, что «запугивать всех при том, что сами власти бездействуют — это абсолютно циничная и аморальная позиция».

Украинская власть не сможет реализовать принятые меры ввиду отсутствия средств, следовательно, они являются абсолютно бессмысленными, подчеркнула экс-министр юстиции.

«Поэтому я хочу успокоить украинских граждан — власти бояться не нужно, она бессмысленная и беспощадная. Даже если напугает, то реализовать ничего не сможет», — резюмировала Елена Лукаш.

Напомним, на Украине решили ужесточить карантинные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Впервые информация о вспышке заболевания появилась в конце прошлого года. Тогда в китайском городе Ухань врачи зафиксировали многочисленные случаи пневмонии.

Как пишет «Взгляд» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, почти 80 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки.

Многие эксперты считают, что коронавирус был разработан в США. Так, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что вирус SARS-CoV-2 завезли в КНР американские военные. Дипломат пришел к такому выводу, проанализировав публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год.