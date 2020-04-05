Гордон рассказал, как артистам посещать Крым

Киев, 5 апреля. Украинский телеведущий Дмитрий Гордон взял интервью у певицы Лолиты Милявской. В ходе разговора они обсудили проблемы, связанные с посещением Крыма.

Исполнительница пожаловалась, что ей запретили въезд на Украину после посещения Крыма. В ответ Гордон объяснил Лолите логику киевских властей.

«Не проходя украинскую таможенную границу, он (человек. — Прим ФАН) попадает на украинскую территорию незаконно. Если бы ты заехала через Херсонскую область, все было б иначе», — рассказал журналист.

Певице такой вариант не понравился, поскольку так придется тратить больше времени и денег. Кроме того, по словам артистки, многие ее знакомые пытались попасть в Крым с территории Херсонской области, но украинские пограничники их не пустили.

Гордон поделился, что к нему обращался некий известный российский артист за помощью в посещении Крыма, а затем Одессы, Киева и Львова. По совету телеведущего, он совершил поездку в Крым через Херсонскую область.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по решению жителей полуострова, высказанному на референдуме, который прошел после государственного переворота в Киеве. Украинская власть активно пытается препятствовать посещению Крыма, вводя санкции в отношении российских артистов вплоть до уголовного преследования.