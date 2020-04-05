Россияне стали чаще покупать спортинвентарь в период самоизоляции

Москва, 5 апреля. Россияне стали чаще покупать гантели и мышечные массажеры на фоне введения режима самоизоляции и закрытия спортзалов. Об этом говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon.

По имеющимся данным, число онлайн-продаж гантелей выросло в 3 раза, а массажеров — в 5 раз. Аналитики отмечают, что закрытие фитнес-центров не стало поводом для отказа от занятий спортом у россиян.

«Наиболее популярными становятся упражнения на прокачку отдельных групп мышц и наращивание мышечной массы. Так, продажи гантелей в марте выросли на 244% относительно февраля», — говорится в исследовании.

Отмечается, что любителям фитнеса хорошо известно, что после физических нагрузок очень важно расслабить мышцы и избавиться от болевых ощущений. В такой ситуации на помощь приходят специальные массажеры.

«Рост продаж массажных роликов и мышечных массажеров на Ozon в марте составил 415% относительно февраля», — отмечают аналитики.

Кроме того, выросло число покупок спортивного инвентаря для кардиотренировок — продажи скакалок выросли на 225%, а степ-платформ — на 64%.

Также отмечено значительное увеличение спроса на спортивную одежду. Чаще всего россияне приобретают леггинсы-тайтсы, а также шорты и футболки из влагоотводящих материалов.