Подольская рассказала, за что ее невзлюбила Пугачева

Москва, 5 апреля. Певица Наталья Подольская рассказала, что Алла Пугачева невзлюбила ее на «Фабрике звезд». Она была готова «хоть из трусов выпрыгивать», чтобы понравиться Примадонне, но тщетно.

Речь идет о «Фабрике звезд — 5». Пугачева была худруком проекта, а Подольская — одной из участниц.

«Пугачева меня невзлюбила. Она этого не скрывала. Ты хоть из трусов выпрыгни, если тебе неприятен человек, он тебе не понравится», — рассказала Наталья в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

При этом Подольская призналась, что благодарна Пугачевой «за свои прекрасные отношения с Никитой Пресняковым».

«Можно же не любить, главное — не вредничать. За это очень уважаю, благодарна, большое ей спасибо», — добавила она.

Сейчас Подольская понимает, что в ней могло не нравиться Пугачевой. Тогда, как пояснила она, для нее было важно петь профессионально, как Селин Дион, Уитни Хьюстон.

«Алле Борисовне не хватало душевности в моем исполнении. Я была юная и неопытная и эту сторону не могла показать. Сейчас уже я согласна, что она была права», — добавила Подольская.

Помимо истории о нелюбви Пугачевой, певица поведала и о трудностях со своим мужем Владимиром Пресняковым. По ее словам, еще на самой заре их отношений Игорь Николаев намекнул ей, что Пресняков все еще женат. Подольская была шокирована, они прервала всякое общение с Владимиром. Разлука длилась пять месяцев. Когда они снова встретились, Пресняков уже был в разводе.