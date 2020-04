Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 4 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Алжир [заражений: 1251 (+80) | смертей: 130 (+25) | выздоровлений: 90 (+28)]

Чтобы не допустить нехватки медикаментов и продуктов питания на фоне коронавирусной пандемии, в стране приняли решение об ускорении таможенных процедур.

«Репортеры без границ» обвинили алжирские власти в использовании коронавирусной пандемии для сведения счетов с соцсетями.

В Алжир вернулась первая группа граждан из Турции — 269 человек помещены под карантин.

Египет [заражений: 1070 (+85) | смертей: 71 (+5) | выздоровлений: 241 (+25)]

Из Египта в Италию на борту военно-транспортного самолета Airbus C295M доставлена партия гуманитарной помощи.

Закрыт самый крупный госпиталь, специализирующийся на лечении раковых больных, — 17 сотрудников госпиталя заболели коронавирусом.

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал власти Египта освободить политических заключенных.

Ливия [заражений: 18 (+1) | смертей: 1 | выздоровлений: 1]

Руководство 29 муниципалитетов призвало Президентский совет пересмотреть суммы, выделенные для борьбы с пандемией коронавируса, и немедленно поставить предметы первой необходимости.

Кризисный комитет Мисраты постановил отменить все отпуска для медицинского персонала.

Марокко [заражений: 919 (+128) | смертей: 59 (+11) | выздоровлений: 66 (+9)]

Судан [заражений: 10 | смертей: 2 | выздоровлений: 2]

В Главном управлении геологических работ объявили о 50%-ном сокращении персонала в рамках профилактических мер по предупреждению распространения коронавируса.

Тунис [заражений: 553 (+58) | смертей: 18 | выздоровлений: 5]

Парламент Туниса дал премьер-министру специальные полномочия на два месяца для принятия соответствующих мер для борьбы с распространением коронавируса.

Бахрейн [заражений: 688 (+16) | смертей: 4 | выздоровлений: 423 (+41)]

В Международном аэропорту Бахрейна снова разрешили прием транзитных рейсов.

В стране изготовили первую партию браслетов для слежения за лицами, помещенными в карантин.

Израиль [заражений: 8018 (+590) | смертей: 46 (+6) | выздоровлений: 477 (+74)]

Минздрав ужесточил критерии для сдачи анализа на коронавирус — теперь право на тест есть лишь у граждан с явными признаками заболевания коронавирусной инфекцией.

Жители ультраортодоксального квартала Меа-Шеарим в Иерусалиме напали на бригаду скорой помощи, которая приехала взять анализ на коронавирус у мужчины с симптомами вирусного заболевания. Одному из парамедиков потребовалась госпитализация.

Иордания [заражений: 323 (+13) | смертей: 5 | выздоровлений: 74 (+16)]

В министерстве информации заявили, что вооруженные силы и правоохранительные органы будут контролировать соблюдение карантина с использованием дронов, камер наблюдения и других средств технического контроля.

Для борьбы с коронавирусом задействовано свыше 1200 санитаров на каретах скорой помощи.

Ирак [заражений: 878 (+58) | смертей: 56 (+2) | выздоровлений: 259 (+33)]

В Reuters заявили, что о закрытии корпункта в Багдаде и штрафе «за распространение ложной информации о коронавирусе в Ираке» узнали из публикаций СМИ, а иракская сторона редакции ничего не доводила.

Йемен [заражений: 0]

Саудовский гуманитарный центр имени короля Салмана проводит программу по стерилизации в провинции Ходейда в рамках помощи йеменскому народу.

Катар [заражений: 1325 (+250) | смертей: 3 | выздоровлений: 109 (+15)]

Фермеры вместе с Катарским Красным Полумесяцем запустили инициативу по раздаче пяти тонн продуктов нуждающимся.

Katara, in cooperation with the Katara Farmers Forum, the #Qatar Red Crescent and the Youth Activities Department of Al-Ahli Club, has launched an initiative to distribute 5 tonnes of vegetables and food to those in need every day. #qatarnews #Dohahttps://t.co/Yx0v2hexuS pic.twitter.com/Dz2bR5HsIB