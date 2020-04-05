Эксперты назвали профессии, оказавшиеся невостребованными из-за коронавируса

Москва, 5 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции, которая серьезно ударила по мировой экономике, может изменить рынок труда. Соответствующее исследование провели эксперты Института прогрессивного образования.

Под ударом могут оказаться в первую очередь работники сферы туризма, именно она наиболее сильно пострадала от распространения COVID-19. В зоне риска находятся многие профессии и специальности, говорится в заключении экспертов, с которым ознакомился RT.

«Исследование показало, что в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. Туризм стал одной из самых пострадавших от пандемии сфер — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу, и уже в этом году аналитики ожидают крупную кадровую перестройку и чистку в этой области», — говорят эксперты.

Остановка международного и внутреннего сообщения привела к тому, что некоторые авиакомпании находятся на грани банкротства. Это может стать причиной роста конкуренции в связи с выходом на рынок труда опытных профессионалов. Аналогичная ситуация может сложиться и в сфере фитнес-индустрии. Эксперты считают, что после завершения режима самоизоляции большинство фитнес-центров не смогут охватить клиентуру в полном объеме и, следовательно, инструкторам придется искать новую работу.

Также в зоне риска находятся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы. В списке значатся и работники полиграфии, сфер моды, визажа и стационарного общепита.

Руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс отметила, что в настоящее время «трудно прогнозировать, какая отрасль испытает шок спроса на кадры».

«А вот шок предложения, кажется, коснется очень многих областей. Выпускникам при выборе вуза стоит учитывать факторы текущих изменений в мировой экономике и сфере занятости России», — объяснила она.

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова считает, что коронавирусная инфекция ударила практически по всему рынку труда. По ее словам, негативное влияние пандемии ощутили и IT-специалисты. Также в зоне риска оказались авторы обучающих программ, тренингов, ведущие вебинаров.

«Даже те люди, которые изначально были онлайн, тоже чувствуют спад спроса. Очень сильно возрастает конкуренция», — резюмировала Анна Старикова.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань.

Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к нации в связи с распространением коронавируса. Он поблагодарил медиков, которые держат оборону от наступающей эпидемии, и объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на данный момент в мире превысило 1,1 миллиона человек. Об этом пишет Forpost.