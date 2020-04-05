Врач инфекционной больницы рассказал о лечении первых пациентов с коронавирусом в Кузбассе

Кемерово, 5 апреля. Лечащий врач первых двух пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией в Кузбассе, рассказал об их состоянии и подвел итоги двухнедельной работы в инфекционной больнице. Медик Денис Якименко по видеосвязи доложил об обстановке в медучреждении губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

По словам врача, персонал медучреждения был готов к приему пациентов с коронавирусом, но не ожидал, что опасная инфекция проявится в регионе так скоро.

«В целом, больница подготовилась, все было сделано, что необходимо. Мы сделали специальные заградительные заслоны в отделении, отделили часть, где будут находиться сотрудники, отделили часть, где будут находиться больные», — сообщил Якименко.

Он отметил, что самой сложной была работа именно с первыми пациентами. Медицинский персонал проявил необходимый профессионализм, но пациенты все равно заметно нервничали, передает «Газета Кемерова».

«Они нервничали, переживали за свое здоровье. Если женщина была удовлетворительная по самочувствию, то мужчина — тяжелое состояние у него было первые дни, естественно, поддержка со стороны администрации больницы была очень большая», — рассказал врач.

Якименко подчеркнул, что все медики были обеспечены необходимыми средствами защиты в полном объеме. В больнице было все необходимое для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Врач сообщил, что работавшие с первыми зараженными врачи уже находятся в карантине, они прошли все необходимые обследования, которые показали отрицательный результат.

«Пройдем еще контрольные обследования и уже выйдем на работу», — подытожил врач.

Напомним, что на сегодняшний день в Кемеровской области официально зарегистрировано три случая заражения опасной китайской инфекцией. Два пациента уже выздоровели.