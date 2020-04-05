Собянин объяснил принятие максимально жестких мер в Москве из-за коронавируса

Москва, 5 апреля. Жесткие карантинные меры были введены в Москве, потому что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Он обратил внимание, что именно в Москве каждые сутки фиксируются сотни новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, через столицу проезжало большое количество людей, и среди них заболевших также много.

«Поэтому мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации», — подчеркнул Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».

Напомним, Москва стала первым городом, где был введен режим всеобщего карантина, он распространился не только на пожилых людей. Всем жителям разрешили покидать дома только в экстренных случаях. Следить за соблюдением правил планируется с помощью умной системы QR-кодов. Она должна заработать в ближайшее время. Кроме того, в столице работают только продуктовые магазины, банки, аптеки.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля продлил режим нерабочей недели до конца апреля. В дальнейшем все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Это мера направлена на то, чтобы максимально сдержать распространение коронавирусной инфекции.

По последним данным в России официально зарегистрировано 4 тыс. 731 случай заболевания коронавирусом, 3 тыс. 357 из них — в Москве. 43 заболевших скончались, 333 пациента выздоровели.