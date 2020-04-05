Осужденный в США россиянин Виктор Бут неделю не выходит на связь

Москва, 5 апреля. Жена Виктора Бута Алла сообщила, что ее супруг, который находится в американской тюрьме, уже неделю вне выходит на связь. Соответствующее сообщение появилось на ее официальной странице в социальной сети Facebook.

«Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике», — написала Алла.

В США Виктора Бута обвиняют в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в США считается террористической. В 2008 году его задержали в Бангкоке по запросу Вашингтона. В 2010 году Бута экстрадировали в США, где его приговорили к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере 15 миллионов долларов.

В феврале 2020 года появилась информация, что Виктора Бута перевели в «особый» блок американской тюрьмы Мэрион (Иллинойс). Об этом сообщает телеканал «360».

Алла Бут позже заявила, что «надежды на скорый перевод Виктора из спецблока тюрьмы Марион обратно на обычный строгий режим пока нет». Тогда же, как передает «Газета.ru», российское посольство в США направило в Госдеп ноту с требованием смягчить тюремный приговор россиянина.

В сентябре прошлого года сообщалось, что жена Виктора Бута, рассказала о долгожданной встрече с мужем. Свидание супругов стало первым за семь лет. Все эти годы они общались по телефону. По словам супруги Бута, только при встрече стало ясно, как они ждали этого свидания, и что до сих пор остаются близкими друг другу людьми.