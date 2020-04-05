Два военнослужащих ЛНР погибли при обстрелах со стороны ВСУ

Луганск, 5 апреля. Два военнослужащих Луганской народной республики погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, всего за минувшие сутки солдаты ВСУ дважды нарушили режим тишины. Огонь был открыт по району пгт. Калиново и поселку Голубовское. Как уточняет Луганскинформцентр, украинские военные использовали при этом минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

«Два военнослужащих Народной милиции ЛНР погибли в результате обстрела района Калиново», — добавили в СЦКК.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась после госпереворота на Украине в 2014 году. Луганская и Донецкая народные республики объявили о своей независимости, тогда Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию. По данным ООН, начиная с 2014 года в результате боевых действий на юго-востоке страны погибли почти 13 тыс. человек, около 30 тысяч получили ранения.