Мамаев поделился положительными воспоминаниями о тюремном заключении

Москва, 5 апреля. Футболист Павел Мамаев признался, что иногда с теплом в душе вспоминает проведенные в тюрьме дни, сообщает MK.RU.

По словам полузащитника «Ростова», находясь за решеткой, он переосмыслил многие вещи в своей жизни. Он говорит, что благодаря тюремному заключению получил важный опыт и сделал глобальные выводы. Мамаев сказал, что повидал много интересных людей в исправительном учреждении, а их истории его потрясли.

«И поэтому вспоминаю тюремные дни даже с благодарностью», — признается футболист.

Напомним, что осенью 2018 года еще будучи игроком «Краснодара» Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и их общим товарищем Александром Протасовицким спровоцировали две драки в Москве. Вскоре футболисты были помещены в СИЗО. В мае 2019 года за хулиганство и нанесение побоев братья Кокорины были приговорены к 18 месяцам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий — к 17 месяцам.

Ранее жена футболиста Алана Мамаева признавалась, что тюремное заключение мужа спасло их брак. По ее словам, благодаря наказанию им с Павлом удалось по-настоящему открыться друг другу. Девушка говорит, что футболист на нее рассчитывал и переживал, что она может бросить его из-за скандальной истории. Алана Мамаева признается, что раньше думала о разводе, но случившееся изменило их отношения с мужем.