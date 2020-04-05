Мужчина расстрелял соседей под Рязанью. События дня. ФАН-ТВ

Мужчина расстрелял под Рязанью пять человек В рязанской области мужчина расстрелял пять человек. Это произошло накануне в поселке городского типа Елатьма Касимовского района около 22 двух часов. Местный житель открыл огонь по соседям в подъезде трехэтажного дома. По данным СМИ, мужчина был недоволен шумом в позднее время. В результате трое человек погибли на месте. Среди них была девушка — она скончалась из-за выстрела в голову. Еще двоих разъяренный мужчина расстрелял на улице. Уже возбуждено уголовное дело.

Первые случаи заражения коронавирусом на Камчатке Два первых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Камчатке. Об этом сообщает региональное правительство. Местные власти отмечают, что заболевшие не покидали территории России, но выезжали за пределы Камчатского края. В настоящее время пациенты и те, кто находились с ними в контакте, помещены в отдельные боксы. Отметим, в Камчатском крае с 1 апреля действует режим полной самоизоляции. Жители региона могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Ограничительные меры в России Отметим также, что режим самоизоляции или другие ограничительные меры продлили 45 регионов страны. Это произошло после обращения Владимира Путина к россиянам. В то же время часть регионов ослабляет ограничения и расширяет список предприятий, которые могут работать с новой недели. В четверг, 2 апреля, президент распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, при этом не исключил возможности сократить этот срок, если ситуация с коронавирусом в стране изменится. Владимир Путин также отметил, что ситуация в регионах складывается по-разному. В одних, коронавирус уже создал серьезную угрозу для населения, в других не зафиксировано ни одного случая заражения. Соответственно, требуются разные ограничительные меры. Какие именно — должны решать главы регионов.