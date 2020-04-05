Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
9:34 5 Апреля 2020

Мужчина расстрелял соседей под Рязанью. События дня. ФАН-ТВ

36

Похожие статьи

Оглавление

 

Мужчина расстрелял под Рязанью пять человек

Мужчина расстрелял соседей под Рязанью. События дня. ФАН-ТВ

В рязанской области мужчина расстрелял пять человек. Это произошло накануне в поселке городского типа Елатьма Касимовского района около 22 двух часов. Местный житель открыл огонь по соседям в подъезде трехэтажного дома. По данным СМИ, мужчина был недоволен шумом в позднее время. В результате трое человек погибли на месте. Среди них была девушка — она скончалась из-за выстрела в голову. Еще двоих разъяренный мужчина расстрелял на улице. Уже возбуждено уголовное дело.

Первые случаи заражения коронавирусом на Камчатке

Мужчина расстрелял соседей под Рязанью. События дня. ФАН-ТВ

Два первых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Камчатке. Об этом сообщает региональное правительство. Местные власти отмечают, что заболевшие не покидали территории России, но выезжали за пределы Камчатского края. В настоящее время пациенты и те, кто находились с ними в контакте, помещены в отдельные боксы. Отметим, в Камчатском крае с 1 апреля действует режим полной самоизоляции. Жители региона могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Ограничительные меры в России

Мужчина расстрелял соседей под Рязанью. События дня. ФАН-ТВ

Отметим также, что режим самоизоляции или другие ограничительные меры продлили 45 регионов страны. Это произошло после обращения Владимира Путина к россиянам. В то же время часть регионов ослабляет ограничения и расширяет список предприятий, которые могут работать с новой недели. В четверг, 2 апреля, президент распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, при этом не исключил возможности сократить этот срок, если ситуация с коронавирусом в стране изменится. Владимир Путин также отметил, что ситуация в регионах складывается по-разному. В одних, коронавирус уже создал серьезную угрозу для населения, в других не зафиксировано ни одного случая заражения. Соответственно, требуются разные ограничительные меры. Какие именно — должны решать главы регионов.

ЦБ разъяснил порядок начисления процентов по займам

Мужчина расстрелял соседей под Рязанью. События дня. ФАН-ТВ

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов по займам в период введенных из-за эпидемии коронавируса кредитных каникул. По ипотеке проценты будут начисляться по установленной договором ставке. По потребительским кредитам и кредитным картам будет действовать льготная схема, в размере двух третей среднерыночной, которую рассчитывает Банк России. В зависимости от видов кредита предусмотрен различный порядок выплаты начисленных в льготный период процентов. По кредитным картам невыплаченные проценты необходимо будет погасить в течение двух лет. Первый взнос придется сделать не позднее, чем истечет 30 дней после окончания каникул. По потребительским кредитам начисленные за кредитные каникулы проценты выплачиваются ежемесячными платежами после погашения кредита.