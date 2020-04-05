Мумифицированные тела двух женщин найдены в московской квартире

Москва, 5 апреля. В Москве найдены мумифицированные тела двух женщин-сестер, сообщает РЕН ТВ.

Страшная находка была сделана в квартире одного из домов на улице Байкальская. Местная жительница обеспокоилась, что 55-летняя и 58-летняя женщины не выходят из дома и обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие по адресу сотрудники полиции и МЧС обнаружили женщин мертвыми.

По предварительным данным, они скончались полтора года назад. Причины их смерти неизвестны. Правоохранительные органы начали проверку загадочной смерти сестер.

Ранее сообщалось, что в Москве под окнами многоэтажки было обнаружено тело известного бизнесмена Евгения Самусенко. Предприниматель погиб в результате падения из окна. Бизнесмен был владельцем бренда «Монте-Кристо», а в 1990-х годах устраивал конкурсы красоты.