Коронавирус выявлен у семи отдыхающих в Таиланде россиян

Бангкок, 5 апреля. Коронавирус выявлен у семи россиян, которые находились в двух таиландских туристических провинциях — Чонбури и Пхукет. Об этом свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при Минздраве Таиланда.

Согласно имеющимся данным, среди инфицированных 6 шесть в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина. Четверо зараженных россиян находятся в Паттайе (провинция Чонбури), остальные — на Пхукете.

Также по данным министерства здравоохранения Чонбури, COVID-19 обнаружен и у 9-летнего российского мальчика. Однако в общей базе данных информации о нем не содержится.

Ранее сообщалось, что 12 пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда во Владивосток 2 апреля, сбежали из аэропорта, чтобы избежать помещения на карантин в обсерватор. Согласно постановлению, все прибывающие из других стран граждане должны провести 2 недели на карантине.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.