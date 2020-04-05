Россиян предупредили о новом виде мошенничества, связанного с коронавирусом

Москва, 5 апреля. Россиян предупредили о новом виде связанного с коронавирусом мошенничества, которое связано с якобы проводимой властями дезинфекции квартир.

В Москве и других городах на подъездах стали появляться объявления, которые гласят, что «в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток». Такие предупреждения, в частности, расклеили в Дмитровском районе Москвы.

В районной управе заявили, что не имеют к объявлениям отношения. По их словам, дезинфекция проводится в местах общего пользования, а квартирами они не занимаются. Последнюю информацию о каких-либо мероприятиях узнавать можно по телефону диспетчерской службы Москвы, подчеркнули в управе.

В Петербурге призвали не открывать дверь неизвестным, которые представляются дезинфекторами, врачами или представителями неких специальных служб.

«Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление», — цитирует городской Комитет по вопросам законности, безопасности и правопорядка «Российская газета».

В комитете отметили, что никакие службы в связи с коронавирусом поквартирного обхода граждан не проводят.

Занимающиеся дезинфекцией квартир компании действительно предлагают услуги по борьбе с коронавирусом. Он они не имеют специальных средств и обрабатывают помещения теми же препаратами, которыми до этого боролись с возбудителями туберкулеза, чумы и других инфекций пишут СМИ. Обработка однокомнатной квартиры в таких компаниях стоит 3-3,5 тысячи рублей, но это не имеет никакого отношения к коронавирусу.

Ранее газета «Известия» сообщила, что полиция задержала в Москве пару, которая пыталась продать более 300 колб с якобы тестами на коронавирус. Мошенников задержали в ночь на пятницу на Хорошевском шоссе. При них нашли колбы с выдаваемым за тест на коронавирус неизвестным веществом и инструкции по применению.