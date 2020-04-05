Соловьев призвал не доходить до крайностей при принятии карантинных мер

Москва, 5 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на своем YouTube-канале заявил, что не стоит доходить до крайностей в принятии ограничительных мер из-за коронавируса.

В студию к Соловьеву дозвонился зритель из Краснодара, который пожаловался на суровые карантинные меры в регионе. По словам краснодарца, его родственник не может получить медицинскую помощь, так как для этого необходимо ехать из станицы в город с пропуском.

Соловьев заявил, что в ближайшее время ситуация с карантинными мерами смягчится.

«Нигде не надо доходить до идиотизма. В Краснодаре что-то совсем передавили. Что-то мне подсказывает, что в течение ближайших дней введут определенные разумные послабления», — сказал телеведущий.

По словам Владимира Соловьева, все должно быть «в мерах разумного». Он подчеркнул, что меры приняты ради безопасности граждан, но из-за того, что подобная ситуация нова, «всему надо учиться».

Ранее сообщалось, что в Биробиджане изолировали подъезд пятиэтажки после того, как у проживающей в ней девушки условно подтвердили коронавирус. Жители дома обязаны оставаться в своих квартирах.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».