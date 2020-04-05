Подъезд пятиэтажки в Биробиджане изолировали из-за зараженной коронавирусом девушки

Биробиджан, 5 апреля. В Биробиджане изолировали подъезд пятиэтажки после того, как у проживающей в ней девушки условно подтвердили коронавирус, сообщает правительство города.

Известно, что жилой дом находится на улице Калинина.

«В одной из квартир этого подъезда проживает девушка с симптомами коронавируса. Результат ее теста оказался условно положительным. Все население подъезда обязано оставаться в своих квартирах», — говорится в сообщении местных властей.

Сообщается, что девушка недавно посещала Москву и Санкт-Петербург. Она помещена в инфекционную клинику. Результаты ее анализов направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Согласно последним данным, коронавирус подтвержден у трех жителей Еврейской автономной области. Под подозрением находятся еще четыре человека.

Ранее стало известно, что на Камчатке подтверждены два первых случая заражения коронавирусом. Отмечается, что инфицированные не покидали территории РФ, однако выезжали за пределы Камчатского края.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.