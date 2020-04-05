ФАН публикует фото с места унесшего жизни троих детей пожара в Свердловской области

Екатеринбург, 5 апреля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места пожара в селе Елань Свердловской области, в котором погибли три ребенка.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел в 2.18 по местному времени (0.18 по Москве) в населенном пункте Елань Талицкого городского округа. Площадь возгорания составляла 120 кв. метров.

В доме находились пятеро детей. До приезда пожарных жители поселка успели спасти двух мальчиков 2012 и 2019 годов рождения. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Не удалось спасти оставшихся троих детей в возрасте девяти, восьми и шести лет.

Ранее жилой частный дом сгорел в поселке Светлом Оренбургской области. Во время разборов завалов на месте происшествия обнаружили тела мужчины и трехлетних двойняшек.