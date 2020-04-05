Погребинский рассказал, как Зеленского запугали извне

Киев, 5 апреля. Попытки в экстренном режиме продавить принятие закона о рынке земли через Раду, свидетельствует о том, что Зеленского запугали извне, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

Напомним, что ранее украинский парламент принял закон об открытии рынка земли, согласно которому, с 1 июля следующего года снимается мораторий на продажу сельхоз угодий. МВФ поставил Киеву принятие данного закона условием для получения очередного транша.

Зеленский мотивировал необходимость принятия закона «недопущением дефолта».

«Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали, что, если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему. Поэтому он так, на первый взгляд, нерационально себя ведет», — заявил Погребинский.

По словам политолога, голосовать за принятие закона нужно было во время нормальной сессии, а не устраивать внеочередную.

Закон поддержали партии «Слуга народа», «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Голос» Вячеслава Вакарчука.

Погребинский подчеркнул, что если раньше граждане Украины воспринимали Зеленского, как «неопытного, но приличного человека», то вскоре он лишится поддержки многих украинцев.

Ранее политолог заявлял, что из-за обострения ситуации с коронавирусом, Украина может в ближайшее время обратиться за помощью к России. Он напомнил, что несмотря на все сложности в отношениях между странами, Киев продолжает закупать российский уголь и проводит российский газ через свою территорию.