СК РФ раскрыл новые детали массового убийства под Рязанью

Рязань, 5 апреля. Убийство пяти человек в поселке Елатьма Рязанской области произошло после словесного конфликта между погибшими и подозреваемым, который мог начаться из-за замечания о шуме под окнами. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, находясь на балконе своей квартиры, мужчина 1988 года рождения сделал замечание компании, которая громко разговаривала под его окнами. Между жертвами и подозреваемым произошел словесный конфликт. В результате мужчина взял зарегистрированное охотничье ружье и в подъезде выстрелы из него в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все жертвы расстрела скончались на месте происшествия.

В ведомстве отметили, что в ходе обыска в квартире подозреваемого изъято орудие преступления. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц»).