Москва, 5 апреля. Спрос на фрукты и овощи упал на 30% из-за пандемии коронавируса. Это может быть связано с тем, что россияне избегают покупки продуктов без упаковки, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Он отметил, что многие фрукты и овощи не подвергаются термообработке, поэтому россияне боятся их покупать, опасаясь коронавируса.

По его словам, коронавирус не повлиял лишь на популярность одного фрукта.

«Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали. На отдельные категории фруктов и овощей произошло снижение более чем в два раза», — говорит Федяков.

Он отмечает, что спрос также упал из-за приостановки работы ресторанов и кафе, которые оптово закупали продукты.

Ранее диетолог Нурия Дианова сообщала, что вегетарианцы находятся в группе риска заболевания коронавирусом вместе с пенсионерами. Специалист говорит, что в условиях карантина важно обеспечить поступление в организм белка хотя бы на уровне минимальной потребности. Также она говорит, что организм нуждается в цинке, а в растительных компонентах его очень мало.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».