Внучку и правнука Роберта Кеннеди признали погибшими

Вашингтон, 5 апреля. Операция по поиску внучки политического деятеля и брата 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта и ее 8-летнего сына остановлена, они признаны погибшими. Об этом сообщила USA Today.

По данным газеты, Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее сын Гидеон пропали в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд. Их перевернутое каноэ нашли вечером 3 апреля в нескольких километрах от места, где Маккин видели в последний раз. После этого в связи с наступлением темноты поиски были приостановлены.

Супруг Мейв Дэвид Маккин заявил, что поиски тел пропавших продолжатся.

«Прошло уже более 24 часов, и шансы, что они живы, невероятно малы. Очевидно, что Мейв и Гидеон погибли. Поиск их тел будет продолжен, и я надеюсь, что он будет успешным», — написал Дэвид Маккин в Facebook.

Полиция штата получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм, 2 апреля. Дэвид Маккин сообщил, что во время отдыха на берегу залива дети играли в мяч, и его унесло водой. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч, но не смогли вернуться.