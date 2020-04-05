«Прежним вы меня уже не увидите»: Гуф признался в любви бывшей жене из больничной палаты

Москва, 5 апреля. Рэпер Гуф записал видеообращение поклонникам из медицинского учреждения. На ролике видно, что музыкант находится под капельницей.

«Забрали меня в больничку. Все, ребят. Посмотрите на меня. Прежним вы меня уже не увидите, потому что Айза сделала свое дело. Сколько можно», — заявил Гуф, упомянув свою бывшую супругу.

Он сказал, что с ним все хорошо и он не более «коронавирусом», а также, что с его головой «почти все хорошо».

Несмотря на сложные отношения с бывшей женой Айзой, рэпер отметил, что любит ее, а их сына Сэма он любит «еще больше».

Напомним, что недавно Гуф оказался в центре скандала из-за прямого эфира в Instagram. Он транслировал, как его овчарка грызет соседскую собаку. Это возмутило не только подписчиков, но и зоозащитников, который написали на него заявление в полицию. Тогда Айза сказала, что «если Гуф выходит в прямой эфир, то значит его пора лечить». Это возмутила музыканта, и он нагрубил бывшей жене в очередной трансляции в Instagram.

Ранее в реабилитационную клинику угодил другой российский рэпер Джиган. В начале марта поклонники обратили внимание на странное поведение рэпера в соцсетях, некоторые решили, что он злоупотребляет алкоголем. Параллельно с этим, начала появляться информация, что Джиган поднимает руку на свою жену Оксану Самойлову. Позднее музыкант сбрил брови и записал видеообращение, в котором подтвердил свое нахождение в наркологической клинике. Он заявил, что его отправили в «психушку», после чего — отключился.