Британский пенсионер зарезал супругу из-за паники в магазинах

Лондон, 5 апреля. Британский пенсионер зарезал супругу и покончил с собой, не выдержав самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило британское издание Metro.

Тела 71-летних пенсионеров Алана и Элси Смит нашли 25 марта в их доме в Баррингтоне, недалеко от Кембриджа. Полицию вызвал сосед пары Деннис Кингсли, который заявил, что не видел супругов несколько дней.

По данным СМИ, женщина скончалась от ранения головы и шеи.

По словам Кингсли, Алан Смит был обеспокоен ситуацией с коронавирусом, опасаясь, что не сможет получать необходимые лекарства. Погибшие также волновались, так как из-за паники не могли купить в магазинах то, что им нужно.

«Они никогда не пользовались сервисом доставки еды, поэтому им приходилось самостоятельно выбираться в магазин, что для них было непросто. Он беспокоился, что не сможет получить свои таблетки. Вся эта история с коронавирусом могла его легко довести до такого», — заключил Кингсли.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Британии у 17 членов одной семьи, которые посетили похороны 86-летней родственницы в городе Хейлсовен, диагностировали или подозревают коронавирусную инфекцию. Женщина скончалась после заражения коронавирусом в феврале.