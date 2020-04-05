Жителю Приморья грозит срок из-за фейкового видео о коронавирусе

Владивосток, 5 апреля. Правоохранительные органы Приморья задержали 28-летнего местного жителя из-за распространенного им фейкового видео об инфицированных коронавирусом. Мужчину привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД РФ по региону.

Отмечается, что житель Приморья опубликовал недостоверный ролик с информацией о якобы случаях заражения на одном из заводов Уссурийска, где он сам и работал. Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность правонарушителя и доставить его в отдел.

«В связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщает региональное УМВД.

В отношении мужчины также был составлен административный протокол по делу «Злоупотребление свободой массовой информации».

Задержанный мужчина не предполагал, что видеоролик станет вирусным и разойдется в Сети. Он раскаивается и приносит извинения за распространение недостоверной информации.

Согласно последним данным, в Приморском крае зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 пациента, 1 человек умер. С 1 апреля на территории края действует режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проведут проверку в отношении депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Матвеева, распространявшего ложную информацию об отказе медиков оперативно обследовать пациентов с подозрением на COVID-19.