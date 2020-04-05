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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали на Камчатке

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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 5 апреля. Два первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены на Камчатке. Об этом сообщает региональное правительство.

Местные власти отмечают, что заболевшие не покидали территории России, но выезжали пределы Камчатского края. В настоящее время пациенты и находившиеся с ними в контакте люди помещены в отдельные боксы.

В Камчатском крае с 1 апреля действует режим полной самоизоляции, сообщает RT. Жители региона могут выходить из дома только в случае крайней необходимости. Все прибывающие на полуостров должны на 14 дней самоизолироваться на дому. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали на Камчатке

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Источник: Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края
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