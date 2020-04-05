Опубликовано видео с места массового убийства в Рязанской области

Рязань, 5 апреля. Появились кадры с места расстрела пяти человек в Рязанской области.

Напомним, что 32-летний житель поселка Елатьма расстрелял из охотничьего ружья пятерых соседей на почве бытового конфликта. Стрелок был недоволен шумом в позднее время. Жертвами стрельбы стали четверо мужчин и одна девушка.

Стрелявший мужчина попытался скрыться, но был задержан полицией недалеко от своего дома. В его отношении открыто уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что подозреваемый имел проблемы с психикой и состоял на учете у психиатра.

В конце марта стало известно об убийстве семьи в Марий-Эл. Было обнаружено тело 30-летней женщины и ее двух детей в возрасте 13 и 11 лет. Предположительно, они стали жертвами разбойного нападения.