После расстрела пяти человек в Рязанской области возбудили уголовное дело

Рязань, 5 апреля. По факту расстрела пяти человек в трехэтажном жилом доме в поселке Елатьма Рязанской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц»). Об этом в воскресенье сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что ружье подозреваемого было официально зарегистрировано.

В настоящее время вокруг места преступления установлено оцепление, сотрудники правоохранительных органов допрашивают жильцов дома. На месте происшествия работает следственная группа. Следствие собирается ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

За расследованием преступления следит губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Николай Любимов следит за расследованием. Утром он поручил провести оперативное совещание, на котором будут приняты конкретные решения по помощи семьям погибших и жильцам дома, где произошел инцидент», — цитирует пресс-секретаря главы региона Дениса Арапова ТАСС.

Ранее RT сообщало, что в Рязанской области мужчина расстрелял 5 человек, выживших нет. ЧП случилось в поселке городского типа Елатьма Касимовского района по адресу: Есенина, 75. По соседям в подъезде открыл огонь 32-летний местный житель Антон Ф. По данным СМИ, мужчина был недоволен шумом в позднее время.